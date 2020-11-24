بنسلفانيا تنهي الجدل.. رسميا فوز جو بايدن

أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف، الثلاثاء، التصديق رسميًا على نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأضاف وولف على تويتر "صدقت (هيئة الانتخابات في الولاية) اليوم على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.



ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

وقال وولف خلال تغريدة على "تويتر" إنه:" الولاية اعتمدت فوز جو بايدن بالانتخابات فيها ".



وهذا الإعلان ينهي حالة الجدل التي دارت حول إعلان نتائج انتخابات الولاية، ومزاعم وجود تزوير.

وسبق ذلك أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن الانتخابات انتهت وحان الوقت لتنحية المصالح الحزبية والخطب الرنانة، داعيا الجميع إلى العمل من أجل مصلحة البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أعطى الثلاثاء، الضوء الأخضر لبدء عملية نقل السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.



وأكد ترامب، أنه أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

ورحب فريق بايدن بقرار ترامب الذي يتيح "عملية نقل سلسة للسلطة"، بحسب بيان مقتضب.