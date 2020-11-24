استعداد لإكسبو دبي.. إينوك تضيف 45 محطة وقود جديدة

تواصل مجموعة إينوك الإماراتية، الإستعداد لإكسبو دبي 2020، بإضافة 45 محطة خدمة لتزويد الوقود جديدة بحلول نهاية 2021.

وأكد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك الإماراتية مواصلة المجموعة جهودها الداعمة لرؤية دولة الإمارات واقتصادها.

وتابع: وذلك عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود والتي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو دبي العالمي المرتقب العام المقبل.

وتمتلك إينوك حالياً 147 محطة خدمة و230 متجر زووم و21 مركز تسجيل و42 مركز أوتوبرو في دولة الإمارات.

والمجموعة ماضية قدماً في خططها لافتتاح 15 محطة خدمة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية بحلول نهاية العام وصولاً إلى 192 محطة في دولة الإمارات بنهاية 2021.

محطة "أم سقيم" البحرية

وقال الفلاسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إنه تزامناً مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة المحلية لاسيما في مجال الترفيه البحري والطلب المتنامي على محطات الخدمة البحرية بادرت المجموعة إلى افتتاح محطة خدمة بحرية جديدة في "أم سقيم" لتلبية الاحتياجات المتنامية لأصحاب القوارب واليخوت لتعبئة الوقود.

وأشار الفلاسي إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح محطة بحرية جديدة في "دبي هاربر" المجمع العصري المتكامل المطل على الخليج العربي الذي يضم أحد أكبر مرافق رسو القوارب واليخوت في المنطقة.

وتابع: الأمر الذي يؤكد أهمية تلبية المتطلبات المتنامية للتزود بالوقود.. و ستدخل المحطة حيز التشغيل الشهر المقبل.





ونوه إلى أنه بإطلاق المحطتين الجديدتين يصل عدد محطات الخدمة البحرية التابعة لمجموعة إينوك إلى 6 محطات في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ تمتلك المجموعة حالياً محطات خدمة بحرية في كل من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والفجيرة وعبرة دبي وسوق الحمرية.

وأضاف الفلاسي : " هدفنا يتمحور حول دعم حكومة دولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا".

وتابع: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تطبيق أرقى المعايير العالمية على مستوى التكنولوجيا و الاستدامة".

وتمتد المحطة الواقعة في منطقة "أم سقيم"، على مساحة 8.595 قدماً مربعاً، ومزوّدة بخزانات مشيدة تحت الأرض، ومضختين مع خرطومين للتزوّد بالوقود، علاوة على مبنى مسبق الصنع يضم متجر "زووم" وغرفة التحكم.

محطة "دبي هاربر" البحرية

فيما تضم محطة الخدمة البحرية الثانية في "دبي هاربر" ست مضخات لتعبئة الوقود، وهي مثبّتة على جسرين عائمين يمتدان مسافة 50 متراً في البحر ويتم تزويدها بالوقود عبر خزان مشيّد تحت الأرض.

وتمتد المحطة على مساحة 37.690 قدماً مربعاً، وتضم متجر "زووم" يقدم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات للزوار.

وتعتبر هذه المحطة أكبر بأربع مرات من محطة "أم سقيم".. وحرصت مجموعة إينوك على اتباع أعلى المعايير من حيث الامتثال واللوائح العالمية في تصميم المحطتين.

وتتميز كلتا المحطتين بتقنيات مبتكرة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع عدة مزايا تشمل نظام التدفق المتغير للمبردات "VRF" والذي يوفر 35% من الطاقة المستخدمة في تكييف الهواء مقارنة بالأنظمة التقليدية وأنظمة الإضاءة بمصابيح LED التي تسهم في تحقيق وفورات باستهلاك الطاقة بنسبة 50%.

وتحتوي المحطتان على منظومة لاستعادة الأبخرة، ولافتات بمصابيح LED عالية الكفاءة ومنظومة إضاءة بالطاقة الشمسية على الجسور العائمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك في هذ الصدد الحرص على تقديم كل وسائل الراحة لملاك اليخوت والقوارب من الأفراد والشركات.

وقال :" باعتبارنا شركة بترول وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، نواصل في إينوك دعم الحكومة عبر تقديم خدماتنا للجمهور.. وتضم قائمة عملائنا القوارب الحديثة والتراثية.





وعن الخطط المستقبلية لمحطات الخدمة البحرية نوه إلى أن مجموعة اينوك تعمل دائماً على استكشاف آفاق جديدة وفرص توسّع إضافية.

وقال: " نتطلع قدماً لتوسيع حضورنا في القطاع البحري عبر إطلاق محطات خدمة بحرية جديدة تواكب الطلب المتنامي على خدمات التزود بالوقود البحرية.. ونخطط لإطلاق محطتين جديدتين العام المقبل على أن نعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق".

وبشأن رؤيته لمستقبل قطاع النقل البحري في دبي أكد أن دبي تستفيد في هذا القطاع الحيوي وتنميته من موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي والرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأوضح، أن القطاع البحري يسهم بدور رئيسي في اقتصاد دبي نتيجة للنمو الذي تشهده المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والنشاط التجاري وقطاع السياحة والسفر.

وعن خطط إينوك للتوسع في قطاع التجزئة خلال عام 2021 قال الفلاسي :" انطلاقاً من مكانتنا كمساهم بارز في قطاع الطاقة المتكاملة العالمي على امتداد سلسلة القيمة للقطاع وشريك الطاقة المتكاملة لإكسبو 2020 دبي نعمل في مجموعة إينوك على دعم رؤية دولة الإمارات الرامية للتوسّع عبر تأسيس بنية تحتية متطورة لخدمات تزويد الوقود، والتي تعد جانباً ضرورياً لتنظيم حدث إكسبو العالمي المرتقب العام المقبل".