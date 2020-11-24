الجابر يسلم أوراق اعتماده لبوتين سفيرا للإمارات بروسيا

قدم الدكتور محمد أحمد الجابر، أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات، ومفوضا فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان الجابر، سلم نسخة من أوراق اعتماده في 4 سبتمبر/أيلول الماضي إلى ميخائل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة موسكو.



وكان بوجدانوف أعرب، خلال اللقاء، بحسب وسائل إعلام إماراتية، عن أمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح خلال أداء مهامه، والتي ستسهم في الارتقاء بالعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.