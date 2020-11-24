خسائر جديدة لأردوغان بسوريا.. مقتل 21 مرتزقا لتركيا

قتل 21 مرتزقا من الفصائل الموالية لأنقرة، ليل الإثنين/ الثلاثاء في "كمين" نصبته لهم قوات سوريا الديمقراطية بسوريا.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لأردوغان، منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، على منطقة حدودية واسعة.



وينتشر المسلحون الموالون لأنقرة منذ ذلك الحين شمال بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي، حيث تدور بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة مع قوات سوريا الديمقراطية، التي كانت تتخذ من عين عيسى مقراً رئيسياً لها.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن ثلاثين مسلحا على الأقل من الفصائل الموالية لأنقرة تسللوا ليل الاثنين إلى قرية "معلق" الواقعة عند أطراف عين عيسى.

وأوضح أن القوات التركية تدخلت بعد الكمين عبر ضربات شنّتها طائرات مسيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية، من دون أن يتمكن من تحديد أي خسائر بشرية.



وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا، آخرها هجوم العام 2019، وتركزت على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد.