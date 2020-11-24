دبي السادسة في مؤشر السياحة العلاجية العالمي

احتلت دبي المرتبة السادسة من بين 46 وجهة في مؤشر السياحة العلاجية العالمي 2020 – 2021.

كما جاءت في المرتبة الخامسة في جودة مرافق وخدمات الرعاية الصحية والسابعة في بيئة الوجهة والـ 13 في صناعة السياحة العلاجية وذلك وفقا للمركز الدولي لأبحاث الرعاية الصحية.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، ترجع جاذبية دبي كمركز للسياحة العلاجية بشكل أساسي إلى الرعاية المتقدمة للمرضى وتوفير أحدث العلاجات وتشخيصات وتقنيات الرعاية الصحية.

وتوقع تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي نمو مبيعات خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ حوالي 7.5% خلال الفترة 2020 - 2025 لتبلغ قيمة مبيعاتها في عام 2025 حوالي 39.4 مليار درهم.





وقدر التحليل المبني على بيانات "يورومونيتر" أن يكون معدل نمو الإنفاق الخاص على قطاع الرعاية الصحية أعلى بكثير من القطاع العام خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذلك بسبب زيادة انتشار التأمين الصحي الإلزامي وخصخصة المستشفيات وتزايد أمراض نمط الحياة، مثل مرض السكري أو السمنة، وزيادة الوعي بالرعاية الوقائية، والفحوصات الصحية والتحاليل الوقائية بين سكان الإمارات.

ومن المرجح أن يشهد الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2021 نموا مقدرا في العالم والإمارات حيث أن الموارد مطلوبة لإعادة تشغيل البنية التحتية من أجل عودة الإجراءات الصحية الاختيارية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

ولفت التحليل إلى أن تطبيق دولة الإمارات للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية واعتماد التكنولوجيا الذكية لخفض تأثير انتشار فيروس كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصاد شكلت جميعها العوامل الرئيسية لتطوير ودعم السياحة العلاجية وجذب المزيد من السياح الراغبين بالعلاج في الإمارات التي تعتبر واحدة من الوجهات الرائدة للسياحة العلاجية في العالم.

ويتوقع أن تساهم هذه الجهود في بلوغ مبيعات السياحة العلاجية 8.4 مليار درهم في العام 2021 والتي سوف تنمو خلال الفترة 2021-2025 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.1%.





وتتمتع الإمارات بوجود خدمات الرعاية الصحية عن بعد حتى في فترة ما قبل الوباء ومع ذلك فقد سرعت جائحة كوفيد - 19 من ذلك.

وأصبحت الآن هذه الخدمات بما فيها الأشعة عن بعد التي يتم تبنيها من قبل كبار مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات حيث تظهر بيانات "اتجاهات جوجل الحديثة" أيضا أن الاهتمام بالبحث عن خدمات الرعاية الصحية عن بعد في الإمارات وصل إلى ذروته في أبريل/نيسان 2020.