"ماسك" يضرب 3 عصافير بحجر واحد.. إمبراطور "تسلا" في أوروبا

لم يكن تصريح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بوصفه مصنع برلين للبطاريات بأنه أكبر مصنع في العالم إلا حجر واحد لصيد عدة عصافير.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إن مصنع الشركة الجديد بألمانيا سيكون أكبر مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم.



كان ماسك يتكلم عبر رابط فيديو خلال "المؤتمر الأوروبي للبطاريات" الذي ينظمه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير خلال الرئاسة الدورية الألمانية للاتحاد الأوروبي.

3 موديلات لأوروبا

تصريح ماسك يعني دخول أوروبا بتسلا متمتعا بمزايا جمركية وتصنيعية عديدة وسط مخاوف بدت منذ فترة بحرب تجارية بين أمريكا وأوروبا لكنها قد تزول بخسارة ترامب للانتخابات الأمريكية.

وتستهدف تسلا إنتاج حوالي 500 ألف سيارة سنويا في المصنع الذي تقيمه الشركة في ألمانيا، مع التركيز على إنتاج الطرازين موديل3 وموديل واي.

وسيكون مصنع تسلا في منطقة جرونهايد بالقرب من برلين أول مصنع ينتج كلا من السيارات والبطاريات. وتنتج تسلا بطارياتها في الولايات المتحدة في ولاية نيفادا في حين تقوم بتجميع السيارات في فيرمونت بولاية كاليفورنيا.

وفي العام الماضي افتتحت الشركة مصنعا في الصين.

وعرض ماسك في كلمته خطط إنتاج طرز مدمجة جديدة من السيارات بهدف التوسع في السوق الأوروبية.

ولم يحدد ماسك توقيت طرح مثل هذه الطرز في الأسواق.

كان ماسك قد أعلن في أيلول/سبتمبر الماضي اعتزامه إنتاج بطاريات أرخص كثيرا من البطاريات المتاحة حاليا وطرح سيارة كهربائية بسعر 25 ألف يورو (30 ألف دولار) فقط خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أسهم تسلا

هدف أخر أصابه ماسك يتعلق بأسهم تسل التي تحلق عاليا منذ جلسة أمس، إذ تجاوزت القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية تسلا 500 مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع سهمها في بداية التعاملات أكثر من 3.3%، ليبلغ نحو 534.8 دولار.

ساهم ارتفاع السهم أمس فقط، في إضافة نحو 2.5 مليار دولار الي ثروة مؤسسها ايلون ماسك لتتجاوز ثروته 113.1 مليار دولار، وذلك وفقًا لقائمة فوربس اللحظية عن ثروة المليارديرات.

وللمرة الثانية في تاريخ مؤشر بلومبرج للمليارديرات، حقق إيلون ماسك مفاجأة بصعوده للمركز الثاني، بينما تراجع بيل جيتس للمركز الثالث.

وتقدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا على بيل جيتس مؤسس إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت في قائمة أثرياء العالم، ليحتل المركز الثاني في القائمة بثروة تبلغ 127.9 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.