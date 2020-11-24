إصابة سيدتين في حادث طعن جنوبي سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية، الثلاثاء، توقيف امرأة مشتبه بها على خلفية هجوم الطعن في مدينة لوجانو.

وأكدت الشرطة أنها لا تستبعد وجود دوافع إرهابية وراء الاعتداء، وأوضحت أن المتهمه أمسكت امرأة من رقبتها وطعنت أخرى في متجر في مدينة لوغانو بجنوب سويسرا.

وقالت شرطة كانتون تيتشينو إن الهجوم انتهى وأن المشتبه بها بالغه من العمر 28 عاما وتعيش في المنطقة.

وأصيب أحد الضحايا بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد الحياة وأصيب آخر بجروح طفيفة.