السعودية تغير اسم مؤسسة النقد العربي إلي البنك المركزي

وافق مجلس الوزراء السعودي على تغيير اسم مؤسسة النقد العربي السعودي إلى البنك المركزي السعودي.
وعقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس الوزراء السعودي، على نظام البنك المركزي السعودي، أن يحل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي".
وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام السعودي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض خلال جلسته، جملة من التقارير حول جائحة كورونا، وتطوراتها على النطاقين المحلي والدولي.
وتابع القصبي: كما استعرض المجلس، أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالفيروس في المملكة، وأعمال الفحوصات المخبرية والرصد والمتابعة الدائمة للمستجدات كافة.
وأضاف: كما أطلع المجلس على الجهود المتخذة لتكون المملكة ضمن الدول الأولى التي ستحصل على اللقاح المضاد للفيروس بعد التأكد من فعاليته ومأمونيته، في ضوء التقدم العالمي في تطوير اللقاحات.
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