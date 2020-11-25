سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء للبنوك وشركات الصرافة ، وسط هدوء الطلب .

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفض الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لمسح أجراته "دوت الخليج الإخبارية" على 19 بنكا عاملة في مصر، جاء أعلى سعر للدولار عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 للبيع، بينما جاء أقل سعر للدولار عند، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وجاء بنك عودة كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.60 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.70 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار نحو 15.5969 جنيه للشراء، و15.6969 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

ومنذ عام 2016 تخوض مصر خطة إصلاح اقتصادي، نجحت خلالها في تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد أحداث 25 يناير 2010، وتمكنت من تحسين مؤشرات الاقتصادات بشهادة مؤسسات دولية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، إن اقتصاد بلاده حقق مؤشرات إيجابية العام الحالى،رغم أزمة كورونا وتداعياتها الشديدة.

وهنأ السيسي الحكومة على ما حققته من مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم التداعيات السلبية لأزمة الفيروس.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 18.4995 جنيه للشراء، و18.6244 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.7860 جنيه للشراء، و20.9130 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1586 جنيه للشراء، و4.1855 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.2458 جنيه للبيع، و4.2738 جنيه للشراء، بينما سجل الدينار الكويتي نحو 50.9538 جنيه للشراء، و51.3509 جنيه للبيع.