سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه السوداني، خلال تعاملات السوق "السوداء" السودانية اليوم الأربعاء،وسط تفاقم أزمة نقص العملة الخضراء.

وزاد سعر الدولار في السوق السوداء إلى 262 جنيها مقابل 260 الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وظل سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني، ثابتا عند 55 جنيها للشراء مقابل 55.27 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، في بنك السودان المركزي

حملات مكثفة

يأتي ارتفاع الدولار رغم قرارات اتخذتها الحكومة السودانية كان يفترض أن تؤدي لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتخفيف حدة تعاملات السوق السوداء.

وشنت الحكومة حملات أمنية مكثفة وألقت القبض على تجار عملة، كما بدأت البنوك السودانية استقبال تحويلات بنكية بالدولار لأول مرة منذ نحو 20 عاما.

وأرجع الخبير الاقتصادي عادل خلف الله أسباب ارتفاع الدولار نتيجة للتوسع في المضاربات النقد الأجنبي، بجانب عدم تحقيق الوفرة في السلع.

وأضاف خلف لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن هذا الأمر لن يسهم في بناء احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي".

أول تخفيض أسعار الوقود



ويوم السبت، أعلن القائم بأعمال وزير الطاقة والتعدين في السودان خيري عبدالرحمن، عن الأسعار الجديدة للوقود في البلاد، وتضمنت خفض لثمن البنزين والديزل.

وأعلن القائم بالأعمال أن سعر البنزين أصبح 106 جنيهات للتر من السعر السابق البالغ 120 جنيها للتر، بانخفاض 14 جنيها للتر.

وقال عبدالرحمن إن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيها للتر.

وكان السودان قد رفع، مطلع الشهر الجاري، أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي التي تبلغ 1.3 مليار دولار على السودان.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلى 65.131 جنيه للشراء، و65.457 جنيه للبيع، مقابل 65.30 جنيه للشراء، و 65.63 جنيه للبيع، أمس.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي إلى 93.294 جنيه للشراء، و 73.660 جنيه للبيع، مقابل 73.24 جنيه للشراء، و73.60 للبيع أمس.

أسعار الريال والدرهم



وفي البنك المركزي السوداني، تراجع سعر صرف الريال السعودي على نحو طفيف إلى نحو 14.67 جنيه للشراء، ونحو 14.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 14.68 جنيه للشراء، ونحو 14.76 جنيه للبيع، أمس، فيما استقر الدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع.