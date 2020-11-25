مقتل 8 من ميليشيات إيران و"حزب الله" في قصف على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 من المليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني، في قصف جوي، طال ريف دمشق الجنوبي.
ووفق ما وثقه المرصد، استهدف القصف الذي يرجح أنه إسرائيلي مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع بريف دمشق الجنوبي.
كما طال القصف مركزا تابعا للمليشيات في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل.
وإلى جانب الخسائر البشرية المرشحة للارتفاع نظرا لخطورة حالة بعض الجرحى، ألحقت الضربات الجوية أضرارا مادية حيث تم تدمير مستودعات صواريخ في جبل المانع، وآليات تابعة لمركز رويحينة.
ومنذ بداية عام 2020، تعرضت مواقع متفرقة في سوريا، لـ36 غارة تسببت -وفق المرصد- بمقتل 206 من القوات السورية، والمليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تعترف إسرائيل بشن قصف على سوريا، لكنها تفعل ذلك عندما تقول إنها ترد على هجمات تستهدفها، وهو ما قامت به الأسبوع الماضي، عندما أعلنت مسؤوليتها عن غارات استهدفت مواقع إيرانية.
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