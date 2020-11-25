أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسعار المعدن الثمين عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 217.74 ريال (58.06 دولار)، مقابل 221.84 ريال (59.16 دولار) أمس.

كما تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا إلى 190.52 ريال (50.81 دولار)، مقابل 194.11 ريال (51.76 دولار)، الثلاثاء.

وخسر سعر جرام الذهب عيار 18 أكثر من 3 ريالات ليصل إلى نحو 163.31 ريال (43.55 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، ليبلغ 127.02 ريال (33.87 دولار)، مقابل 129.41 ريال (34.51 دولار).

فيما بلغ سعر الأوقية (الأونصة) في المملكة 6772.50 ريال (18.06 دولار)، مقابل 6900 ريال (1840 دولارا)، الثلاثاء.

وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1524.19 ريال (406.45 دولار)، مقابل نحو 1552.88 ريال (414.10 دولار)، في تعاملات أمس.

وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس فصلي، وفق بيانات حكومية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة إن الاقتصاد نما بنسبة 1.2 بالمئة على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية في الربع الثالث من انكماش 4.9 بالمئة في الربع السابق.

وقالت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني"، في تقرير سابق، إن قوة ومتانة المالية العامة للسعودية، ومرونة السياسة المالية تسمحان بمواجهة الصدمات الاقتصادية.

وتراجع الذهب عالميا اليوم الأربعاء مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1800.01 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1802.80دولار.