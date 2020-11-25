البحرين تندد بتوقيف قطر زورقين للمنامة: يخالف المعاهدات الدولية

نددت البحرين، الأربعاء، بتوقيف قطر دوريات قطرية زورقين تابعين لخفر سواحل المنامة، مؤكدة أن ذلك يخالف جميع الاتفاقيات والمعاهدات.
وأعلنت وزارة الداخلية البحريينة، أنه "في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، وأثناء قيام زورقين تابعين لخفر السواحل المشاركين في تمرين المانع البحري في شمال فشت الديبل والذى يحق لهما القيام فيه بالمطاردة الحثيثة، قامت 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف الزورقين البحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما".
وأضافت وزارة الداخلية، أن "ذلك يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي".
وأشارت الوزارة إلى أن "الزورقين استكملا بعد ذلك استئناف حركتهما".
وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنها "ستقوم بإبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها".
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