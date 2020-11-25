وزير إندونيسي يسقط بمصيدة جراد البحر.. واعتقال 17

اعتقلت سلطات مكافحة الفساد في إندونيسيا، الأربعاء، وزير الشؤون البحرية ومصائد الأسماك ضمن 17 معتقلا في إطار تحقيق فساد.
وقالت لجنة القضاء على الفساد إن الوزير إدهي برابوو وزوجته، وهي عضو بالبرلمان، اعتقلا في مطار جاكرتا لدى عودتهما من الولايات المتحدة بينما اعتقلت السلطات 15 آخرين في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء في مناطق مختلفة من العاصمة.
وأضافت اللجنة أن عمليات الاعتقال المنسقة تتعلق بتحقيق بخصوص تصدير صغار جراد البحر الذي ظل محظورا حتى منتصف العام الجاري في إجراء يهدف للحفاظ على المخزونات منه وتجديدها.
وأشارت إلى أن المعتقلين يشملون أفرادا من القطاع الخاص ومسؤولين حكوميين.
ولدى سؤاله عن اعتقال وزير قال الرئيس جوكو ويدودو إن حكومته تدعم عمل لجنة القضاء على الفساد.
ولم يتسن الوصول بعد للوزير للحصول على تعليق لكن وزارته قالت في بيان إنها "ستحترم العملية القانونية الجارية".
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