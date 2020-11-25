الإمارات والهند.. مباحثات حول تعزيز التعاون ومواجهة كورونا

بحثت الإمارات والهند، الأربعاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح، وسبل مواجهة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية بالهند، في قصر الشاطئ.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجاي شانكار علاقات الصداقة التاريخية المتميزة وجوانب التعاون والشراكة في الشؤون السياسية والاستثمارية والاقتصادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتطرق الجانبان إلى "تطورات جائحة كورونا وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على صعيد مواجهة الجائحة في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي أسفرت عنها في العالم".

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل وزير الخارجية الهندي، في بداية اللقاء، تحيات ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للإمارات بدوام التطور والازدهار .

من جانبه، حمّل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند تحياته إلى الرئيس ناريندرا مودي، متمنيا للهند وشعبها الصديق كل خير.

وأكد على العلاقات المتميزة التي تجمع الإمارات والهند وتمتد إلى عقود من الزمن بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لوزير الشؤون الخارجية الهندي.