أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتراجع وخبير ينصح بالشراء لهذا السبب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الأربعاء، لتخالف الصعود العالمي للمعدن النفيس.

وتوقع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في القاهرة، أن تتجه أسعار الذهب في مصر للصعود، في ظل قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة.

وتابع: وذلك رغم التأثير الواضح لاقتراب إنتاج لقاح لفيروس كورونا على أسعار الذهب عالميا، وتوقعات بأن يفقد الذهب بريقه كملاذ آمن مع سيطرة العالم على فيروس كورونا.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء الأربعاء، تراجعا طفيفا ليسجل 900.5 جنيه مقابل 902.75 جنيه منتصف تعاملات اليوم.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21، عند 788 جنيه مقابل 790 جنيها في منتصف تعاملات الأربعاء.

أما جرام الذهب عيار 18 فتراجع إلى 675.5 جنيه مقابل 677.25 جنيه.

ونزل الذهب عيار 14 إلى 525.25 جنيه بختام التعاملات مقابل 526.75 جنيه للجرام في منتصف التعاملات، كما تراجع سعر الذهب عيار 12 إلى 450.25 جنيه مقابل 451.5 جنيه للجرام.

الأوقية والجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6304 جنيه مقابل 6320 جنيه بانخفاض 16 جنيها عن منتصف التعاملات، كما تراجعت أوقية الذهب إلى 1806 دولارا مقابل 1813 دولارا بانخفاض 7 دولارات.

صعود عالمي

وعالميا، قفزت أسعار الذهب، الأربعاء، لتعوض بعض خسائرها بعد تراجعات في الجلسات السابقة، وسط ضعف الدولار والتحول للأسهم والأصول عالية المخاطر.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1811 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش.

وأمس الثلاثاء، هبط المعدن الأصفر لأقل مستوى منذ 17 يوليو/ تموز عند 1800.01 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضا 0.2 % إلى 1808.80 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 % ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب أكثر من 18 % هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

وقال جولدمان ساكس إن الأسعار ينبغي أن ترتفع مجددا "مع ظهور مزيد من الدلائل على التضخم".

ويترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يصدر في الساعة 1900 بتوقيت جريتنتش.

وارتفعت الفضة 0.5 % إلى 23.37 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3 % إلى 958.67 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 % إلى 2329.50 دولار.