موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. خسائر مليارية لغزة وعمليات الحوثي "المشبوهة"

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أظهرت معطيات دولية، أن خسائر قطاع غزة، خلال 10 سنوات بلغت بنحو 16.7 مليار دولار، جراء التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي.

تواصل أبوظبي حصد التقييمات الاقتصادية عالميا، ما يعكس قوة المعايير المالية وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها لتخفيف تداعيات الجائحة.



تتدخل مليشيا الحوثي بشكل سافر لفرض قيود مشددة بقوة السلاح على تعاملات البنوك اليمنية، لتمرير عمليات غسل أموال مشبوهة.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات مساء الأربعاء، لتخالف الصعود العالمي للمعدن النفيس.

دفعت تركيا ثمنا فادحا لتدخلاتها في أرمينيا، عبر إعلان حديث لشركة "Bombardier Recreational "، بتعليق تصدير محركات بعض أنواع الطائرات.

تستعد شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية لدخول التاريخ بعد إعلانها عن بناء أكبر مصنع من نوعه في العالم.



أغلقت أكبر شركة منتجة للقفازات الطبية في العالم أكثر من نصف مصانعها بعد إصابة ما يقرب من 2500 عامل في المصنع بفيروس كورونا.

توقف إنتاج الفوسفات في تونس بشكل كامل مع تنامي احتجاجات العاطلين، نتيجة تداعيات فساد الإخوان، الذي وضع الحكومة التونسية في مأزق كبير.



أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأربعاء رصد عدد من الشبهات التي انطوت على تلاعب وتضليل ومخالفة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية.

يدرس مصرف لبنان المركزي، خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم السلع الأساسية.

واصل العجز في ميزان الموجودات بالنقد الأجنبي للبنوك القطرية الاتفاع، ليسجل مستويات قياسية خلال سبتمبر الماضي، تحت ضغط شح الدولار.

تجاهلت الأسهم الأمريكية، بداية تداولات الأربعاء، القفزة المفاجئة في مؤشر طلبات إعانة البطالة والتي تعكس تباطؤ التعافي الاقتصادي.