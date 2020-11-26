4 دواعش بقبضة الأمن في الحويجة العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الخميس، القبض على 4 إرهابيين بعصابات داعش الإجرامية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمالي بغداد.
وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".
وأضافت أن "المضبوطين الأربعة عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة بداعش الإرهابي".
وأشارت إلى أن"الارهابيين اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".
واوضحت أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وقبل أيام، اعتقل الأمن العراقي 8 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
وخسر تنظيم داعش، سيطرته على مدن غرب وشمال العراق التي احتلها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014، فيما ما تزال خلاياه نشطة في تنفيذ الهجمات بين الحين والآخر.
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