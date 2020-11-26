نتنياهو بعد وصول "فلاي دبي": حلم يتحقق في شرق أوسط جديد

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحظة وصول طائرة "فلاي دبي" لمطار بن غوريون، اليوم الخميس، بأنها تاريخية، و"حلم يتحقق".

ووصلت إلى مطار "بن غوريون"، قرب تل أبيب، اليوم، أول رحلة تقوم بها "فلاي دبي" إلى إسرائيل، حيث كان في استقبالها نتنياهو.

وفي مراسم الاستقبال، قال نتنياهو في كلمة له "هذه لحظة تاريخية لأنها أول رحلة تجارية للشركة من الإمارات إلى إسرائيل".

وأضاف "هذا الحدث بمثابة حلم يتحقق وأمل لبلدين متطورين وشعبين يريدان السلام والازدهار والأمن".

ولفت إلى أنه ستكون هناك عشرات الرحلات التجارية مع الإمارات والبحرين، البلدين اللذين وقعا اتفاقا للسلام مع إسرائيل، مؤخرا.

وفي هذا السياق، تابع نتنياهو قائلا: "عندما نُمكن الناس من الالتقاء فإننا نحقق السلام، الناس في إسرائيل والإمارات متشجعون، لأن السلام يحدث الآن وليس في المستقبل. هذه بركة لنا جميعا".





وفي معرض إشادته باتفاقيات السلام مع دول عربية، أردف نتنياهو حديثه "كل العالم ينظر إلينا ونحن نصنع التاريخ.. هذا تعبير عن شرق أوسط جديد".

وأعرب عن أمله أن تنضم المزيد من الدول إلى عجلة السلام، لافتا إلى أنه "يمكن للشرق الأوسط أن يكون مركزا عالميا للنشاط الاقتصادي والسياحي ويعطي مثالا للعالم أجمع".

وبمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الذي يحل في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تقدم نتنياهو بالتهنئة "يوم جديد ويوم أمل كبير وآمال السلام،، مبروك".





وكانت شركة "فلاي دبي" أعلنت أنها ستبدأ بتسيير رحلتين يوميا من دبي إلى تل أبيب بدءا من اليوم.

ومطلع الشهر الجاري، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "منذ إطلاقنا قبل 11 عامًا، التزمنا دوما بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا".