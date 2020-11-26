الرئيس الإسرائيلي ناعيا مارادونا: أسطورة حقيقية

نعى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلين، الخميس، الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا الذي توفي، الأربعاء، عن عمر يناهز 60 عاما.
وقال الرئيس الإسرائيلي، في تدوينة عبر "تويتر": "لقد جلب دييجو أرماندو مارادونا الفرح والبهجة لملايين الناس في مهنة مبهرة.. أسطورة حقيقية".
وتابع: "خواطرنا ودعواتنا مع عائلته وأهل الأرجنتين ومتابعي اللعبة الجميلة حول العالم".
يذكر أن مارادونا فارق الحياة بعد تدهور حالته الصحية في منزله، علما أنه خضع لعملية جراحية في المخ قبل بضعة أسابيع، لكنه غادر المستشفى في الأيام الماضية واستقر في منزله، الذي شهد أنفاسه الأخيرة.
ويعد مارادونا من أهم اللاعبين في تاريخ الأرجنتين، حيث قاد منتخب البلاد للتتويج للمرة الثانية والأخيرة بكأس العالم نسخة 1986.
وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية الحداد العام في البلاد، لمدة 3 أيام بعد وفاة مارادونا.
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