أجرت شرطة أيرلندا الشمالية، الخميس، تحويلات مرورية، وأخلت بعض المناطق، بعد أن عثرت على 3 أجسام مشبوهة في قرية صغيرة.
وكتبت الشرطة على موقع "تويتر"، أنه "تم عمل التحويلات المرورية في طريقين بقرية ديرفوك وقرية ديريكيجان القريبة، على بعد 50 كيلومترا شمال بلفاست، بعد العثور على الأجسام المشبوهة".
ولم تكشف الشرطة عن ماهية تلك الأجسام، ولكنها وصفت الأمر بأنه "3 عمليات للاستنفار الأمني".
من جانبه، قال متحدث باسم دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية: "نعمل مع المجلس المحلي لتسهيل الأمور بالنسبة لعدد من سكان المنطقة الذين تم إخلاء منازلهم".
وتأتي الإنذارات الأمنية بعد 3 أسابيع من إجبار الشرطة على إخلاء مدرسة في مدينة ديري بشمال غرب البلاد، بعد العثور على طرد مشبوه، قالت الشرطة لاحقا إنه كان "خدعة متقنة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 أجسام مشبوهة بأيرلندا الشمالية.. تحويلات مرورية وإخلاء مناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.