مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في غارات على شرقي سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، النقاب عن مقتل 19 من المليشيات الموالية لإيران جراء ضربات جوية، يعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع في ريف البوكمال شرقي دير الزور شرقي سوريا.
وقال المرصد: استهدفت طائرات مجهولة، يعتقد أنها إسرائيلية، فجر الخميس، مواقع وتمركزات لمليشيا "لواء زينبيون" ضمن باديتي الجلاء والحمدان غرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، الأمر الذي أدى لمقتل 19 من المليشيات بينهم اثنان من القادة، وإصابة عدد آخر، وتدمير مواقع وآليات.
وتلك الهجمات ليست الأولى، فقد ذكر المرصد، الأربعاء، أن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع عسكرية تابعة لإيران في دمشق والقنيطرة.
وقال المرصد: لقد سُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوبي العاصمة دمشق ومحافظة القنيطرة، ناجمة عن قصف جوي استهدف مواقع عسكرية لقوات النظام تتواجد بها مليشيات موالية لإيران في محيط بلدة رويحينة جنوبي القنيطرة.
ووثق المرصد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مقتل 14 من المليشيات الموالية لإيران في ريف البوكمال شرقي دير الزور، مشيرا إلى أن القصف تسبب أيضا في تدمير مركزين اثنين بالإضافة لآليات.
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