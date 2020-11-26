موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ميزة جوجل وسناب شات وعطل أمازون

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت فرنسا تحصيل ضريبة من عمالقة التكنولوجيا لأول مرة في العالم تجاه شركات مجموعة "جافا"، رغم تهديدات أمريكا برفع الرسوم الجمركية.

قالت وزارة الاتصالات السعودية، الخميس، إن السعودية وباكستان وعددا من دول الشرق الأوسط أطلقت منظمة جديدة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

تعرّضت أمازون ويب سيرفس التابعة للعملاق أمازون والمتخصّصة بخدمات الحوسبة السحابية المكيّفة حسب حاجات الشركات والأفراد، لعطل تقني.

بعد مرور نحو 8 سنوات على إطلاق معيار (RCS) الشهير للتراسل الفوري، أعلنت جوجل أخيرا عن تنشيطه على تطبيق الرسائل القصيرة الخاص بها.

أطلق تطبيق سناب شات Snapchat ميزة جديدة لتسهيل مشاركة مقاطع الفيديو الناجحة بين المستخدمين، لأجهزة جوجل أندرويد وأبل "آي أو إس".