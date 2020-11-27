جنازة رسمية للصادق المهدي.. السودان يتأهب لوداع "الإمام"

جنازة رسمية وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، بإقامتها للإمام الصادق المهدي.

وفي بيان صادر عن المجلس، قال البرهان إن "التشييع يبدأ منذ وصول الجثمان مطار الخرطوم إلى القبة في أم درمان حيث مراسم الدفن".



وقبة المهدي، مبنى يشكل معلما أثريا مشهور بمدينة أم درمان السودانية، بناه الخليفة عبد الله التعايشي ليكون ضريحا يضم رفات محمد أحمد المهدي قائد الثورة المهدية في السودان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن مجلسا السيادة والوزراء الحداد لمدة ثلاثة أيام حزنا على رحيل المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، رئيس حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار.



وغيّب الموت المهدي عن عمر ناهز 85 عاما عقب تدهور وضعه الصحي إثر إصابته بفيروس كورونا.



وعرف المهدي بمواقفه المناهضة لسياسات الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وجماعة الإخوان.



كما شكل، بالسنوات الماضية، معارضة قوية في الداخل والخارج للنظام الاستبدادي، وقاد نداء السودان قبل الإطاحة بالبشير.

