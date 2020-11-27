وزير الخارجية الإماراتي يناقش مع نظيره الهندي تعزيز العلاقات

ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع سوبرامنيام جاي شانكار وزير خارجية الهند تعزيز العلاقات.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ديوان عام الوزارة بأبوظبي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الزراعية والصحية والتجارية والأمن الغذائي.
وتبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الشؤون الخارجية الهندي وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، مؤكدا على العلاقات المتميزة والراسخة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.
وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بالتطور المستمر في التعاون المشترك بين الدولتين في المجالات كافة، وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين.
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