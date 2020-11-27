ضحايا حرب التجارة.. نقل تصنيع منتجات أبل من الصين لهذا البلد

لتنويع مصادر إنتاجها قررت أبل Apple عدم الاعتماد الكلي على الصين في التزود بأجهزة آيباد iPad وماك بوك والاتجاه إلى فيتنام.

وألقت ظلال الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على نشاطات شركة أبل Apple التجارية وتعاملاتها مع شركة فوكسكون التايوانية المسؤولة عن توريد أجهزة آيباد iPad وماك بوك MacBook للشركة الأمريكية.

وبجسب موقع theverge.com فإن أبل Apple قد طالبت شركة فوكسكون نقل بعض من خطوطها الإنتاجية لأجهزة آيباد iPad وماك بوك MacBook من الصين إلى فيتنام لتدخل لتكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها بداية من النصف الاول من العام المقبل.

وفي نفس السياق نشرت وكالة رويترز تقرير يوضح يؤكد فيه أن أبل Apple تهدف إلى تنويع واردات الشركة لأجهزتها خاصة في ظل النزاع الاقتصادي بين أكبر قوتان اقتصاديتان في العالم إلى وهذا ما يفسرة نقل العملاق الأميركي بعض من مصادره الإنتجاية من الصين إلى فيتنام.

ولم يتطرق تقرير "رويترز" إلى الطرازات التي ستنتجها مصانع شركة فوكسكون التايوانية لأجهزة آيباد iPad وماك بوك MacBook من مصانعها المتواجدة داخل الأراضي الفيتنامية.

وبالرغم من اتجاه أبل Apple الجديد إلا أن الاعتماد على توريد منتجات للشركة قادمة من فيتنام لن تكون المرة الأولى من نوعها حيث اعتمدت قلعة التكنولوجيا الأمريكية على التزود بسماعات آير بودز برو AirPods Pro من القادمة من خطوط الإنتاج الفيتنامية في وقت سابق من العام الجاري.

كما كان للهند نصيب في احتضان خطوط إنتاج أبل Apple حيث تعتمد عليها الشركة الأمريكية في صناعة بعض من طرازات هواتف آيفون iPhone,

الجدير بالذكر أن شركة فوكسكون التايوانية تخطط لضخ استثمارات تقدر بنحو مليون دولار في فيتنام لتوسيع قدرتها التصنيعية حيث تطمح الشركة بنقل 30% من خطوط إنتاجها خارج الصين.