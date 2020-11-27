"الهدم الآمن" حول العالم.. "أبراج ميناء بلازا" نموذجا

حرصت شركة مدن العقارية الإماراتية على تنفيذ إزالة أبراج ميناء بلازا بنجاح تام، والالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة الدولية.

وأجريت عملية الهدم بإشراف وتكليف من دائرة البلديات والنقل وبالتعاون والتنسيق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفرق الاستجابة للطوارئ، وهيئة الدفاع المدني في أبوظبي، والإسعاف الوطني، ومركز الطوارئ والأزمات بأبوظبي.

وتمّت صياغة واعتماد أساليب العمل الآمنة للمشروع بعد عمليّة تقييم وتحليل شاملة للمخاطر، وبهدف تقليل مستوى الاضطراب الذي يمكن أن ينجم عن ضوضاء التفجير والهدم، واتخاذ تدابير احترازيّة لتقليل التأثير الصوتي والتلوّث الضوضائي للعملية، ولتخفيف آثار الاهتزاز على المباني والهياكل المجاورة.





كما تم تنفيذ عمليّة التحكّم في سُحُب الغبار الكبيرة التي ستنتج جرّاء عمليّة الهدم. وسيتم أيضاً وضع أنظمة متعدّدة للتحكّم في مستوى الغبار حول الموقع، وذلك لحماية المجتمع المحلّي والعاملين على المشروع والبيئة.

إجراءات تأمينية

وأعلنت دائرة البلديات والنقل إغلاق المتاجر والمحال في الأسواق الواقعة في منطقة ميناء زايد، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء أمس الخميس على أن يُستأنف العمل بها الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة ضمن عمليات التأمين لتنفيذ عملية هدم أبراج ميناء بلازا نهاية الأسبوع الجاري.

وجاء هذا الإغلاق المؤقت في إطار تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ عملية هدم أبراج ميناء زايد ضمن أعمال المرحلة الثانية من خطة التطوير الشاملة للمنطقة.





وشمل الإغلاق كلا من سوق السمك وسوق النباتات، والجمعية التعاونية، وسوق السجاد، وسوق المواشي إضافة إلى المسلخ، وسوق الفواكه والخضراوات.

ونصحت الدائرة الراغبين بالتسوق خلال فترة الإغلاق المؤقت بالانتقال إلى مواقع أخرى بديلة داخل الإمارة وفي المراكز التجارية المختلفة.

وأكد أحمد الكويتي مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أن أمن وسلامة المجتمع يأتي على رأس سلّم أولويات الدائرة والجهات المختصة.

وقال الكويتي: "إن العمل يتم بالتعاون والتنسيق التام مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة.. وقمنا بإبلاغ جميع المستأجرين في منطقة ميناء زايد بالإجراءات الاحترازية وعملية الإخلاء المعمول بها، وذلك ضمن خطة تواصل مستمرة تستهدف ضمان اتباع إجراءات السلامة بدقة لتسهيل عمل الشركاء المعنيين و الحفاظ على راحة وسلامة المجتمع المحلي بشكل عام".

تطوير المنطقة

وبعد تنفيذ عمليّة الهدم ستبدأ مرحلة إعادة تطوير بعض المناطق في ميناء زايد والتي ستنفذها شركة مدن العقارية وتشتمل على أسواقٍ جديدةٍ للأسماك والنباتات والفواكه والخضراوات واللحوم والسجاد والتمر والجملة إضافة إلى سوقٍ موسميٍ.





جدير بالذكر أنه خلال فترة إعادة التطوير ستظل المتاجر والأسواق الحالية مفتوحة للجمهور على أن يتم نقل المحال التجاريّة إلى المواقع الجديدة فور انتهاء تنفيذها دون أن يؤثّر ذلك على سير الأعمال التجاريّة في الأسواق الحاليّة.

يذكر أن دائرة البلديات والنقل بدأت أعمال المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تطوير منطقة ميناء زايد" في أبوظبي.. وستعمل كل من الدار العقارية ومدن العقارية على إقامة مشاريع عمرانية حديثة تخلق وجهة سياحية وتجارية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار العاصمة.

وستتولى مدن العقارية، بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة، مهمة هدم أبراج ميناء بلازا في 27 نوفمبر الحالي بطريقة تفجير الهياكل وفق أعلى معايير السلامة العالميـة وذلك تحت إشراف وتأمين الجهات المختصة.

نماذج دولية

مبنى برج مارتن في ولاية بنسلفانيا

من بين الأمثلة على الهدم الآمن هو هدم برج مارتن في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة، حيث انهار 16 ألف طن من الخرسانة والفولاذ في غضون ثوانٍ بعد تفجير برج مارتن، المقر العالمي السابق لشركة صناعة الفولاذ في بيت لحم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة.





نقل موقع يورو نيوز في مايو/أيار 2019 عمليات الهدم لأطول مبنى في المنطقة المكون من 21 طابقًا تم افتتاحها في ذروة قوة وربحية شركة بيت لحم للحديد.

وكانت الشركة، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في أمريكا في العام 2003. المبنى يبلغ من العمر 47 عامًا وحصل على مكان في السجل الوطني للأماكن التاريخية على الرغم من صغر سنه نسبيًا. وظل مبنى مارتن تاور شاغرا لمدة عشر سنوات.

البنك الوطني في دالاس

نقل تلفزيون KDFW صوراً لهدم مبنى منشأة البنك الوطني في دالاس في تكساس الأمريكية عن طريق التفجير والانهيار الداخلي.

وتم تصوير عملية هدم المبنى القديم بكاميرا طائرة بدون طيار، حيث تم الهدم عند السابعة و45 دقيقة صباح الأحد 15 سبتمبر/أيلول 2019، وتم إغلاق عدة طرق مؤدية إلى المبنى.

برج دالاس المائل

على الرغم من وجود العديد من الأمثلة على الهدم الآمن للمنشآت فإن هناك أمثلة على فشل الهدم مما يؤدي إلى تحويل المباني إلى قنبلة موقوتة .





حيث تحول البرج الشهير بـ"برج دالاس المائل" في ولاية تكساس الأمريكية، الذي باءت أولى محاولات هدمه بالفشل، إلى أحد معالم الجذب السياحي بالمنطقة.

ونقل تلفزيون KDFW مقاطع فيديو مصورة تظهر كيف تحول المبنى الذي تجمد في منتصف عملية هدمه إلى شبيه لبرج بيزا المائل في ولاية توسكانا في إيطاليا. وأطلقت عليه تسمية برج دالاس المائل.