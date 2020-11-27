سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 24 بنكا، وسط عطلة رسمية للبنوك المصرية، يومي الجمعة والسبت.

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند نحو 4.161 جنيه للشراء، ونحو 4.188 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري، عند 4.0705 جنيه للشراء، و4.1834 جنيه للبيع، وهو نفس سعر بنك مصر.

أعلى سعر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك، عند نحو 4.16 جنيه، هي بنك عودة، بلوم مصر، والمشرق، والمصرف العربي الدولي.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

ثاني أكبر معدل نمو عالمي

وأعلن صندوق النقد الدولي، الأحد، أن الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو 3.6%، مؤكدا أنه يفوق التوقعات بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر صرف الدولار في السوق، عند نحو 15.606 جنيه للشراء، ونحو 15.706 جنيه للبيع، لليوم الثاني على التوالي، حسب موقع البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، مقابل الجنيه المصري، إلى نحو 20.841 جنيه للشراء، ونحو 20.973 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.825 جنيه للشراء، ونحو 20.952 جنيه للبيع أمس.

وزاد متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، علي موقع البنك المركزي، ارتفاعا طفيفا إلى نحو 18.566 جنيه للشراء، ونحو 18.686 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.548 جنيه للشراء، ونحو 18.673 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، عند نحو 4.24 جنيه للبيع، و 4.27 جنيه للشراء.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.0157 جنيه للشراء، ونحو 51.4131 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.043 جنيه للشراء، و51.440 جنيه للبيع أمس.