صكوك الحكومة السعودية.. الاكتفاء بـ 795 مليون ريال في نوفمبر

أعلنت وزارة المالية السعودية إقفال طرح شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين في وزارة المالية السعودية، الجمعة، أنه تم الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وتحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 795 مليون ريال سعودي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المركز أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 200 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 982.6 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 .

فيما بلغت الشريحة الثانية 595 مليون ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14.561 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030.

وتوقعت بيانات الموازنة التمهيدية للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2021، تحسنا ملحوظا في الإيرادات المالية إلى 846 مليار ريال سعودي (225.6 مليار دولار)، بزيادة 76 مليار ريال (20.26 مليار دولار) عن تقديرات 2020، من 770 مليار ريال (205.33 مليارات دولار) مقدرة في 2020.

كان إجمالي إيرادات 2019 الفعلية، بلغ 927 مليار ريال (247.2 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات 1.059 تريليون ريال (282.4 مليار دولار)، لتسجل المملكة عجزا فعليا قيمته 133 مليار ريال (35.46 مليار دولار).

وبينما تشير توقعات المملكة لبلوغ عجز الميزانية للعام الجاري 298 مليار ريال (79.46 مليار دولار)، فإن تراجعا سيطرأ على تقديرات العجز للعام المقبل إلى 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار)، و91 مليار ريال (24.26 مليار دولار) في 2022.

ووفقا للتوقعات ستشكل نسبة عجز الميزانية خلال العام الجاري نسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتراجع إلى نسبة 5.1% خلال العام المقبل، ثم إلى 3 % فقط خلال العام 2022، وفق بيانات وزارة المالية السعودية.