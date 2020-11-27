7 قتلى جراء تفجير انتحاري بمطعم في مقديشو

لقي 7 أشخاص مصرعهم جراء تفجير انتحاري نفسه، مساء الجمعة، داخل مطعم قرب مطار مقديشو الدولي.

وقال مصدر طبي لـ "دوت الخليج الإخبارية"، إن الانفجار أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 10، ودمار واسع للمطعم .



وطوقت الأجهزة الأمنية مكان الهجوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وذكر مدير دائرة مكافحة التطرف بوزارة الإعلام عبدالعزيز محمود غوليد عبر صفحته على فيس بوك :" فجر انتحاري نفسه داخل مطعم للحلويات على أحد شوارع مطار مقديشو الدولي ".

ولم تدلي السلطات الأمنية بمزيد من التفاصيل عن ملابسات الهجوم، ولم تتبن أي جهة التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية.

ويقع المطعم قرب مكان إقامة عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية في الصومال وتتمتع بحراسة مشددة.

الانتحاريون أصبح الأسلوب المفضل للإرهابيين لتنفيذ هجماتهم وقتل الكثير من أبناء الشعب الصومالي بعد تشديد الخناق على السيارات المفخخة .