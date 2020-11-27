أجرى وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر، الجمعة، زيارة هي الأولى التي من نوعها لوزير دفاع أمريكي أو من يقوم بمهامه للصومال.
يأتي هذا بينما تدرس واشنطن الانسحاب من هذه الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، بحسبما وزارة الدفاع الأمريكية.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أنّ "ميلر احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير بجيبوتي ومقديشو بالصومال".
وأضافت أنه "أثناء وجوده في كل من البلدين أعاد ميلر تأكيد عزم الولايات المتحدة على دحر المنظمات المتطرفة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة".
وشدد على "أهمية استمرار جهود المجتمع الدولي في هذا المجال".
وتأتي الزيارة غداة مقتل ضابط في وكالة المخابرات المركزية في الصومال الأسبوع الماضي، حيث يتمركز حوالي 700 جندي أمريكي لتدريب القوات الصومالية وشن هجمات على حركة الشباب الإرهابية.
وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية تقليص وجودها في الصومال كجزء من محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الصراعات المستمرة منذ سنوات.
لكن حركة الشباب لا تزال تشكل تهديدًا قويًا في الصومال والمنطقة، وفقًا لتقرير نشره المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء.
وأضاف أن الجماعة "لا تزال متكيفة وصامدة وقادرة على مهاجمة المصالح الغربية والشركاء في الصومال وشرق أفريقيا".
وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن "خفض القوات سيعلن عنه خلال الأيام القلية المقبلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبيل انسحاب مرتقب.. أول زيارة لوزير دفاع أمريكي للصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.