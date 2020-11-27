روسيا تحتج ضد مدمرة أمريكية ببحر اليابان: تعكر صفو السلام

قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إنها قدمت احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة بسبب حادث بحري في بحر اليابان.
وأكدت روسيا، الثلاثاء، أنها "رصدت وطردت مدمرة أمريكية كانت تبحر بالمخالفة للقانون في مياهها الإقليمية في بحر اليابان"، في حادث وصفته بأنه "استفزاز استهدف تعكير صفو السلام".
ونفت البحرية الأمريكية ارتكاب أي خطأ واتهمت موسكو بالمبالغة في مزاعم السيادة البحرية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "نعرب عن احتجاجنا الشديد في هذا الصدد. ونعتبر أن الحادث استفزاز واضح يهدف إلى انتهاك السلام والنظام".
وأضاف البيان: "موسكو تدعو الولايات المتحدة إلى الامتناع عن مغامرات مثل دخول مدمرتها إلى البحر الإقليمي لروسيا وتحتفظ بحق الرد".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الثلاثاء، أن سفينة "الأدميرال فينوجرادوف" المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ منعت المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" في خليج بيتر الكبير".
يشار إلى أن المدمرة البحرية الأمريكية "جون ماكين" التي دخلت المياه الإقليمية لروسيا، قطعت مسافة كيلومترين.
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