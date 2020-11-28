نجاة "واشنطن" من هجوم إرهابي بالصومال

نجا مدير عام ميناء مقديشو أحمد واشنطن، السبت، من محاولة اغتيال جراء تفجير لغم أرضي استهدف سيارته بالعاصمة الصومالية.
وبحسب وسائل إعلام صومالية فإن التفجير أسفر عن إصابة اثنين من حرس "واشنطن" في هجوم هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة.
ومساء الجمعة، ضرب تفجير انتحاري مطعما قرب مطار مقديشو وأودى بحياة 7 أشخاص وإصابة 10 مخلفا دمارا شاملا بالموقع.
وطوقت القوات الأمنية مكان الهجوم، ولم تعلق السلطات الصومالية حتى الآن.
ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الإرهابية.
وبعد تشديد الخناق على السيارات المفخخة، لجأت حركة الشباب الإرهابية في عملياتها داخل المدن إلى أسلوبي الألغام والانتحاريين.
والثلاثاء الماضي، صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، قياديين اثنين من حركة الشباب الصومالية الإرهابية على قائمة الإرهاب.
وتعهدت الولايات المتحدة الالتزام بعرقلة أساليب التمويل غير المشروع لحركة الشباب، والحد من قدرتها على شن المزيد من الهجمات ضد المدنيين، ودعم الحكومة الفيدرالية الصومالية في تعطيل تمويل الإرهاب.
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