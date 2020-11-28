في أول جولة خارجية منذ كورونا.. عباس إلى الأردن ومصر

يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية يوم غد الأحد في جولة خارجية تشمل الأردن ومصر.

وهذه هي الجولة الأولى منذ ظهور وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس/آذار الماضي.

وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الرئيس الفلسطيني سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الأحد.

بدوره، أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، في بيان صحفي، أن عباس يزور القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشار اللوح إلى أن الزيارة "تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية".

وتأتي هذه القمة في وقت أكد فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن"، معبرا عن جاهزية الفلسطينيين للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني، في اجتماع حوار المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المالكي أكد على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية، وتغيير العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية".

وأوضحت الخارجية أنها جاهزة للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد المالكي على "استعداد فلسطين للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية".

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي توقفت في العام 2014.