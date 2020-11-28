الجمعة السوداء.. الأمريكيون أنفقوا 5 مليارات دولار "أونلاين" في 24 ساعة

تسببت قيود كورونا في حرمان ملايين الأمريكيين من التنزه في عيد الشكر، لذلك انفقوا 5.1 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم "البلاك فرايدي".

وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت إلى 5.1 مليار دولار خلال عيد الشكر، مقابل 4.2 مليار دولار في 2019 بزيادة 21.5%.

وكشف إحصاء أجرته شركة المعلوماتية "أدوبي ديجيتال إنسايتس Adobe Analytics" أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا الجمعة (البلاك فريداي.. وهو اليوم الذي يأتي مباشرة عقب عيد الشكر) ما لا يقل عن 6.2 ملايين دولار في الدقيقة على الإنترنت، أي أن إجمالي ما أنفقوه خلال هذا اليوم بلغ 4.5 مليارات دولار.

وتؤكد الشركة أن نصف عمليات الشراء خلال يوم عيد الشكر تمت من خلال هاتف ذكي.

وبهذا الرقم المذهل، يتوقع أن يكون "بلاك فرايدي" هذه السنة حقق رقماً قياسياً جديداً، إذ يرجّح أن تكون نسبة الزيادة في الإنفاق عن العام الفائت بلغت ما بين 20 و29%.

ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يندرج ضمن النطاق المنخفض للتوقعات التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة.

فالخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد جعل عدداً كبيراً من الزبائن يلجأون إلى الإنترنت للإفادة من التنزيلات.

وغابت المشاهد المـألوفة في هذا اليوم لحشود تنتظر فتح المتاجر أبوابها في الصباح الباكر، واقتصر الأمر على بضعة طوابير متناثرة التزاماً بإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما شوهدت صفوف طويلة من السيارات التي جاء سائقوها لتسلّم ما اشتروه عبر الإنترنت.

ولوحظ أن المؤسسات الكبيرة للبيع بالتجزئة على الإنترنت حققت مبيعات أكبر من تجار التجزئة الأصغر حجماً، ولكنّ "أدوبي" توقعت أن تضيق الفجوة السبت بفضل عملية "سمول بيزنس ساتردي"، ورجّحت أن يصبح "بلاك فرايدي" و"سايبر مانداي" الذي يقام الإثنين "أهم يومين للمبيعات عبر الإنترنت في التاريخ".

"أمازون" في ورطة

وواجهت شركة "أمازون" التي تُعتَبَر عملاق التسوق عبر الإنترنت، حركة احتجاج في عدد من الدول بينها الولايات المتحدة، إذ حاولت بعض المنظمات استغلال فرصة "بلاك فرايدي" للمطالبة بتحسين الأجور وتعزيز حماية الموظفين في مواجهة كوفيد- 19.

وإذا كان هذا اليوم استثنائياً لتجار التجزئة عبر الإنترنت، فإن الاستفادة كانت أقل بكثير للمتاجر التي لا تزال أصلاً تعاني منذ بداية الجائحة.

من هنا، توقعت شركة الأبحاث المستقلة "سي إف آر إيه" أن تكون محصلة مجمل المبيعات مستقرة، للمرة الأولى منذ العام 2008، بالمقارنة مع العام الفائت، بالنسبة إلى موسم العروض التجارية في نهاية السنة، أي خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

ومع ذلك، يبدي تجار التجزئة في الولايات المتحدة تفاؤلاً كبيراً في شأن مبيعات نهاية السنة، متوقعين زيادة تراوح بين 3.6% و5.2% عن عام 2019، بحسب الاتحاد الوطني لتجار التجزئة.

ولاحظ المسؤول في هذا الاتحاد ماثيو شاي في بيان أن "المستهلكين أظهروا حماسة للأعياد واستعداداً للإنفاق على الهدايا التي ترفع معنويات العائلة والأصدقاء بعد هذا العام الصعب".

وأكّد الاتحاد إضافة إلى ذلك أنه ينسّق مع السلطات سعياً إلى فتح المتاجر.

بطالة وإنفاق مبكر

قال رئيس "أدوبي ديجيتال إنسايتس" تايلور شراينر إن "الحسوم الكبيرة والعروض الترويجية القوية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني دفعت المستهلكين إلى الإبكار في الإنفاق" على التسوّق.

وأدى الوباء إلى توسيع فجوة انعدام المساواة. فلا يزال أكثر من 20 مليون أمريكي فقدوا وظائفهم، يعيشون متكلين على مساعدات من الحكومة الفدرالية وسلطات الولايات.

وقد يصبح الوضع حرجاً إذا فشل أعضاء الكونجرس في تمديد إجراءات المساعدة التي من المقرر أن تنتهي غداة عيد الميلاد. وفي هذه الحال، قد يجد 12 مليون عاطل من العمل أنفسهم من دون أي مدخول.

وقد وضع الرئيس المنتخب جو بايدن على رأس أولوياته إقرار خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي.

189 مليار دولار

توقع مدير العمليات الرقمية بشركة "أدوبي"، فيفيك بانديا، إن المبيعات عبر الإنترنت ستصل إلى 189 مليار دولار خلال موسم العطلات بزيادة 33% عن العام الماضي.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 71.1 مليار دولار، بزيادة 31٪ عن العام الماضي

تراجعت المبيعات لفترة خلال انتخابات الرئاسة الأميركية، بسبب ضبابية النتيجة، ولكنها عادت للارتفاع خلال موسم عيد الشكر.

الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF)

أبدي الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة (NRF) تفاؤله بشأن المبيعات عبر الإنترنت خلال الربع الأخير من لاعام، خالفت توقعات تجار التجزئة الذين استبعدوا زيادة في المبيعات.

توقع الاتحاد زيادة الإنفاق على الهدايا التي بدورها ترفع المعنويات عقب ماوصفه بالسنة الصعبة بسبب جائحة كورونا.

وقدّر مبيعات العطلات بما يزيد عن 766.7 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي 755.3 مليار دولار بزيادة 3.6٪ و 5.2٪

تتوقع الهيئة التجارية قفزة تتراوح بين 20 و 30% في المبيعات عبر الإنترنت هذا العام، بسبب فيروس كورونا ، الذي أصاب أكثر من 13 مليون أمريكي وقتل أكثر من 263 ألفًا.