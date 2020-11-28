Redmi Watch أول ساعة ذكية من شاومي في الأسواق

كشفت شركة شاومي الصينية عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية (ردمي) Redmi، وهي: (ردمي ووتش) Redmi Watch.

وعن مواصفات الساعة فهي تأتي بشكل مستطيل مع المجموعة المعتادة في الساعات الذكية من وظائف تتبع اللياقة ونبضات القلب والنوم.

ولكن المفاجأة التي فجرتها شركة شاومي الصينية هي أن سعر Redmi Watch منافس جدا لجميع الساعات من فئتها في الماركات العالمية الأخرى، فهو لا يتعدى 45 دولارًا أمريكيًا.

ومن المقرر أن تطرح الساعة في أسواق الصين مطلع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفي الأسواق العالمية مطلع العام المقبل.

وتقدم Redmi Watch شاشة من نوع IPS LCD بقياس 1.4 بوصة، وبدقة 320×320 بكسلًا، مع طبقة للحماية من زجاج 2.5D. ويمكن الاختيار من بين مجموعة من الألوان، وهي: الأسود، والأبيض، والأزرق. وهي تأتي مع أساور مصنوعة من السيليكون باللونين الأخضر، والوردي، بحسب بوابة التقنية aitnews.

وتأتي الساعة – التي تزن 35 جرامًا – مع أكثر من 120 وجهًا يمكن تغييرها من خلال تطبيق (مي فيت) Mi Fit، حيث يمكن للساعة الاتصال بالهواتف من خلال تقنية البلوتوث 5.0، وهي تأتي مع دعم لتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. كما أنها مقاومة للماء والغبار حتى عمق 50 مترًا.

ويمتد عمر بطارية Redmi Watch حتى 7 أيام من الاستخدام العادي، و12 يومًا عند تفعيل وضع توفير الطاقة. ويمكن أن تُشحن الساعة من 0% إلى 100% في غضون ساعتين فقط.

وتتميز الساعة بتتبع سبعة أوضاع رياضية، وهي: الجري في الهواء الطلق، والجري الداخلي، وركوب الدراجات في الهواء الطلق، وركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، والمشي، والسباحة في المسبح والأنشطة الحرة.

ويمكن أيضًا استخدام الساعة الجديدة من شاومي للتحدث إلى Xiao AI، وهو المساعد الافتراضي المستقر التابع للشركة، عبر الميكروفون المدمج.

مواصفات ساعة شاومي ريدمي ووتش Redmi Watch