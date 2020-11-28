انتخاب التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما لـ"التعاون الإسلامي"

انتخب أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، السبت، التشادي حسين إبراهيم طه أمينا عاما للمنظمة.
جاء ذلك على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في نيامي.
وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، السبت، حرصها على مواكبة تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الأفريقي وتداعياتها وامتداداتها على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في جلسة شحذ الأفكار حول "التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء بالمنظمة" على هامش الدورة 47 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في نيامي.
وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على ضرورة اهتمام الأمانة العامة بتطورات الأوضاع في منطقة الساحل وتداعياتها وامتداداتها على مختلف الأصعدة، لخطورة هذه التطورات وتسارع وتيرتها.
وأشار إلى أن الاهتمام بالساحل الأفريقي يأتي في ظل تعقيدات الأوضاع السائدة التي يتداخل فيها العديد من العوامل، ممّا جعلها منذ سنوات محطَّ التوترات وعدم الاستقرار والهجمات الإرهابية.
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