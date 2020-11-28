ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
فاز ميناء راشد التابع لموانئ دبي العالمية إقليم الإمارات مجددًا بجائزة "ميناء الرحلات البحرية الرائد في العالم" 2020.
تحتفل أوروبا في ديسمبر من كل عام بعطلة عيد الميلاد، وتزدحم منتجعات التزلج على الجليد بالزائرين، ولكنها مهددة اليوم بالغلق جراء كورونا.
أعلنت تونس، الجمعة، عن تخفيف القيود الصحية على الرحلات السياحية المنظمة في مسعى لدعم القطاع المنهار.
عروض "غول التسوق" منتشرة في كل مكان لهذا يدعو "اليوم العالمي بدون شراء" لامتلاك الأشياء التي أحتاجها أو أستخدمها فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. تونس تخفف القيود ومنتجعات أوروبا مهددة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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