كم أنفق ترامب لإعادة فرز أصوات ويسكونسن؟

كشفت صحيفة أمريكية عن أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنفق ما قدره بـ3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين بولاية ويسكونسن.

وذكر تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن النتيجة النهائية بعد إعادة الفرز كانت إضافة 132 صوتًا للرئيس المنتخب جو بايدن.

وأشارت إلى أن هذه الأصوات الجديدة باهظة الثمن، وكلها من مقاطعة ميلووكي، وتعزز تقدم بايدن في الولاية بحوالي 20600 صوت.

وطلب ترامب إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي وداين - وهما ديموقراطيتان إلى حد كبير – طمعا في تحقيق انتصار في الولاية.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، فاز بايدن بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر / تشرين الثاني بـ 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يزيد كثيرا عن الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة وعددها 270، فيما حصل ترامب على 232 صوتا.

ولا يزال من المتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة الإجمالية في ولاية ويسكونسن. ولكن بموجب القانون، يتعين على مسؤولي الانتخابات بالولاية المصادقة على نتائج الانتخابات يوم الثلاثاء المقبل.

ووعد جورج كريستنسون، كاتب العدل في مقاطعة ميلووكي، بأن تكون نتائج إعادة الفرز شفافة ودقيقة وعادلة.

وقال كريستنسون لصحيفة "نيويورك بوست"، إنه:"قام موظفو الانتخابات بفحص كل ورقة، وعمل سرد دقيق لكل بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها بشكل صحيح، في عملية شفافة سمح خلالها للجمهور بمتابعة عملية إعادة الفرز".

وأضاف:" تلك عملية عادلة تتيح للمرشح المتضرر الذي سعى لإعادة الفرز فرصة المراقبة والاعتراض على بطاقات الاقتراع التي يعتقد عدم احتسابها".

في الوقت ذاته، رفض القضاة دعاوى ترامب القضائية في أريزونا وبنسلفانيا وجورجيا، كما رفضوا مزاعم تزوير الانتخابات ووصفوها بأنها "لا أساس لها من الصحة.

فيما صادقت ولايات نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا مؤخرًا على نتائجها، حيث أعلنت جميعها فوز بايدن، الذي يتقدم أيضا بأكثر من 6 ملايين في التصويت الشعبي.