موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. ثورة سامسونج وجهاز الألعاب الأقوي

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. تقود شركة سامسونج ثورة جديدة في تطوير شاشات الهواتف الذكية، بعزمها إنتاج هاتف ثلاثي الطيات وآخر بشاشة قابلة للف. كشف اختبار للأداء جهاز الألعاب الأقوى بين المنصتين المتنافستين PlayStation 5 و Xbox Series X. كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تطور هاتفا ذكيا من سلسلة يحمل اسم Galaxy A32 5G، وقد يكون أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G. كشفت شركة شاومي الصينية عن أول ساعة ذكية تحمل علامتها التجارية (ردمي) Redmi، وهي: (ردمي ووتش) Redmi Watch.

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