اعتصام لموظفي التلفزيون السوداني وإيقاف برامج البث المباشر

دخل موظفون بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني، السبت، في اعتصام مفتوح، وقرروا إيقاف جميع برامج البث المباشر.

وكشف بيان للمعتصمين عن مطالب الاعتصام وضمت 16 مطلبا، وهي: "إلغاء الدمج وتكوين هيئتين منفصلتين (تلفزيون وإذاعة)، وإرجاع كل حقوق التلفزيون والصلاحيات من هيئة البث".



بالإضافة إلى إنشاء مركز أخبار وبرامج سياسية بالخرطوم وتخصيص أحد المقار الحكومية، وتأسيس مركز بث التلفزيون القومي لكل ما يخص قرارات الدولة السودانية.

وأشار البيان إلى ضرورة إصدار قوانين لكل من هيئة التلفزيون القومي، وهيئة الإذاعة القومية، وتكوين مجلس إدارة التلفزيون القومي، بجانب تشكيل مجلس إدارة الإذاعة القومية، وحل مشكلة المتعاونين وتسكينهم في وظائف دائمة كلٍ حسب سنين خدمته ومؤهلاته.

ودعت المطالب إلى تحسين بيئة العمل، وقيام رؤساء الأقسام ومدراء الإدارات بمهامهم وواجباتهم دون التدخل من المدير العام، وتكوين لجنة لتحديد البرامج والخريطة البرامجية، ورفع طبيعة العمل لـ 70%، بدلات الصحة المهنية، وإرجاع السقف والقطع، ورفض التعيينات الجديدة للدرجات القيادية والمذيعات بأخبار التلفزيون.

وتعاني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني من انعدام فرص التعيينات، بجانب ضعف الرواتب للعاملين بالهيئة.