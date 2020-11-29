موجز دوت الخليج الإخبارية الاقتصادي.. جحيم الدوحة ومحاكمة أردوغان

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

لم تجد قطر للبترول إلا يوم العمال العالمي لتطلق مذبحة التسريح الكبرى للموظفين بذريعة "كورونا".

تسببت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فايز السراج في أزمة وقود حادة جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إثر مخطط فوضوي أوسع.

نجحت مصر بجدارة في تحقيق أصعب بنود خطة الإصلاح الاقتصادي عبر ترشيد ذكي للدعم خلال العام المالي الماضي.

تسببت قيود كورونا في حرمان ملايين الأمريكيين من التنزه في عيد الشكر، لذلك أنفقوا 5.1 مليار دولار عبر الإنترنت في يوم "البلاك فرايدي".



نجحت حملة شعبية بقطاع غزة في إجبار سلطات حركة حماس على وقف خطة استهدفت مقاطعة منتجات الضفة الغربية.

تعتزم المعارضة التركية تقديم شكوى جنائية ضد نظام الرئيس رجب أردوغان، بعد صفقة مشبوهة فرط خلالها في بورصة إسطنبول لصالح قطر.

تعيش الأوضاع العمالية في قطر واحدة من أقسى الظروف التي تفضحها بيانات المؤسسات الأممية والدولية.

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم السبت، وسط شكوى من هدوء التعاملات رغم السعر المنخفض.

سيطرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ونظيرتها الألمانية على شركة تشفير سويسرية للتجسس على حكومات حول العالم.

أعلن برنامج "فينتك هايف" التابع لمركز دبي المالي العالمي، السبت، عن توقعيه إتفاقية تاريخية مع "فينتك أبيب" الإسرائيلي.

تحتضن الإمارات قريبا أكبر مجمع لتخزين الطاقة الشمسية في العالم من خلال المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

تواصل الشركات الصينية الهجرة من أسواق المال الأمريكية إلى بورصتي شنغهاي وهونج كونج، هربا من الضغوط الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب.



أطلق البنك المركزي العراقي، السبت، مشروع الضريبة الإلكترونية لصندوق الإسكان، لتمكين الصندوق من إتمام العمليات الإقراضية كافة.

