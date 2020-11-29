الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين تسللا من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعتقال شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "ألقت قوات الجيش الإسرائيلي القبض على مشتبه فيهما تسللا من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة منارة على الحدود الشمالية".



وأضاف: "يتم التحقيق مع الاثنين في الميدان".

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه يدور الحديث عن شخصين من جنسية سودانية.

وكان سبق الاعلان عن الاعتقال إطلاق كميات كبيرة من القنابل الضوئية في المنطقة.

وسبق للجيش الإسرائيلي أن اعتقل عددا من حاملي الجنسية السودانية خلال الأشهر الماضية الذين حاولوا التسلل بحثا عن فرص عمل في إسرائيل.

وتعددت خلال الأسبابيع الأخيرة محاولات التسلل إلى داخل إسرائيل عبر الحدود اللبنانية، وأحبط الجانبين عدة محاولات.