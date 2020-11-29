مقتل روسي دهسته مدرعة في سان بطرسبرج

أعلنت لجنة تحقيق روسية، الأحد، وفاة رجل في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في مدينة سان بطرسبرج.
وبحسب بيانات اللجنة، كانت مؤسسة خاصة أجرت "فعاليات ذات طابع عسكري (تنظيم مراحل الخروج الميداني العسكري)"، وفقا لوكالة أنباء لروسية.
وأضاف بيان المكتب الصحفي للجنة: "خلال تنقل الناقلة المدرعة، اصطدمت برجل يبلغ من العمر 38 عاما، كان مشاركا في الفعالية، والذي فارق الحياة في مكان الحادث".
وأشارت اللجنة إلى فتح قضية جنائية في تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة.
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