كيف جلب إعصار "نيفار" الذهب لسكان الهند؟

جلب إعصار "نيفار" الذي ضرب ولاية أندرا براديش الهندية الذهب إلى الشاطئ. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مئات الصيادين من القرى المحلية تجمعوا بحثا عن المعدن النفيس.

وظهرت قطع الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار. ووصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان العديد من المعابد والمنازل القديمة، حسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وقالت الشرطة إن الصيادين عثروا على جزيئات الذهب بالصدفة وباعوها مقابل عدة مئات من الروبيات. على الفور، انتشر الخبر في جميع أنحاء الولاية، وبعد ذلك هرع القرويون إلى الشاطئ، حيث إنهم ما زالوا يبحثون عن الذهب على الشاطئ.



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