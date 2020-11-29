الخارجية الأمريكية تتحدث عن 6 انفجارات في إريتريا

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بورود تقارير عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة.
وقالت الخارجية، في تغريدة مقتضبة على "تويتر"، إن الانفجارات وقعت في وقت متأخر من أمس السبت، ولم يتضح بعد سببها أو موقعها.
وفي منتصف الشهر الجاري، اعترف زعيم منطقة تجراي، شمالي إثيوبيا، دبرصيون جبراميكائيل، أن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة.
وبعد نحو أسبوعين من القتال، أعلن رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، أمس السبت، سيطرة الجيش على مدينة مقلي عاصمة الإقليم، بالكامل.
وقال جولا إن الجيش الإثيوبي يلاحق في الوقت الحالي قادة وقوات جبهة تحرير تجراي.
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