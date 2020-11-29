سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020.. الليرة تصعد

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد 29 نوفمبر 2020، في السوق الموازية "السوداء"، بعد استقراره لمدة 3 أيام.

وجاء ارتفاع متوسط سعر الليرة السورية، في السوق السوداء، مع الإعلان عن تراجع العجز التجاري في سورية بنسبة 11% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلي نحو 461 مليون دولار.

وتراجعت أسعار العملات الأجنبية، والعربية أمام الليرة السورية اليوم الأحد في السوق الموازية غير الرسمية، بالتزامن مع تراجع الدولار.

هبوط 80 ليرة

وهبط متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء بدمشق، إلى نحو 2690 ليرة للشراء مقابل 2720 ليرة للبيع، مقابل نحو 2770 ليرة للشراء، ونحو 2800 ليرة للبيع، متراجعا نحو 80 ليرة، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الأربعة "دمشق، حلب، وإدلب، منيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

وفي البنوك السورية استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة عند نحو 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

تراجع كبير للعجز التجاري

وكشفت البيانات الاقتصادية تراجع العجز التجاري في سورية بنسبة 11% خلال شهر يوليو/تموز الماضي، إلى نحو 461 مليون دولار.

وكشف موقع"هاشتاغ سورية "، المتخصص بالبيانات الاقتصادية، أن الاقتصاد السوري سجّل انخفاضاً في العجز التجاري في شهر يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11.11% إلى نحو 461 مليون دولار، مقارنة مع العجز التجاري في شهر يونيو/ حزيران الماضي، البالغ نحو 518.6 مليون دولار.

وأوضح الموقع، أن إجمالي الواردات السورية انخفضت بنسبة 24.1% على أساس سنوي في يوليو/تموز 2020، بينما نمت إجمالي الصادرات بنسبة 76.5٪ على أساس سنوي في يوليو/ تموز 2020.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة جديدة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر شراء اليورو في السوق السوداء، إلي نحو 3215 ليرة للشراء، ونحو 3255 ليرة للبيع، مقابل نحو 3315 ليرة للشراء، ونحو3350 ليرة للبيع، أمس السبت، ليسجل تراجعا مقداره نحو 100 ليرة.

كما هبط متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق السوداء ليسجل 3580 نحو للشراء و 3620 للبيع، مقابل نحو 3690 للشراء، ونحو 3730 للبيع، ليسجل تراجعا مقداره نحو 80 ليرة للشراء، و 110 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلى نحو 717 ليرة للشراء، ونحو 725 ليرة للبيع، مقابل نحو 736 ليرة للشراء، ونحو 747 ليرة للبيع، أمس السبت.

كما هبط متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق السوداء، إلى نحو 732 ليرة للشراء، ونحو 741 ليرة للبيع، مقابل نحو 754 ليرة للشراء، و 762 ليرة للبيع.

وهوي متوسط سعر الدينار الكويتي، في السوق الموازية إلى نحو 8795 ليرة للشراء، ونحو 8915 ليرة للبيع، مقابل نحو 9055 ليرة للشراء، و 9175 ليرة للبيع، أمس السبت، ليتراجع بنحو 160 ليرة للشراء، ونحو 260 ليرة للبيع.