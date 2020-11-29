"أمازون" تكشف أسباب العطل الذي أصاب نيويورك بالشلل

أعلنت شركة "أمازون" السبت أن زيادة في قدرات التخزين كانت السبب في العطل الضخم الذي حدث يوم الأربعاء الماضي.
وطال عطل يوم الأربعاء خدمة الحوسبة السحابية التابعة للمجموعة في الولايات المتحدة ووصلت تردداته إلى شركات كثيرة متعاونة معها بينها مواقع إلكترونية صحفية، وأصاب نيويورك بالشلل.
وأشارت "أمازون" في بيان إلى أن "العامل الذي أدى إلى ظهور العطل، من دون أن يكون السبب الرئيسي لذلك، كانت زيادة صغيرة نسبيا في التخزين".
وقد شهدت خدمة "أمازون ويب سرفيسز" التابعة لـ"أمازون" والمتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية عند الطلب للشركات والأفراد، عطلا تقنيا يوم الأربعاء الماضي أصاب شركات كثيرة بعضها معروفة جدا وكبيرة الحجم تستعين بالخدمة لتخزين بيانات من دون الحاجة لإدارة خوادمها الخاصة.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أيضا أن العطل أصاب أيضا شبكة المترو في نيويورك وخدمة "روكو" للتلفزيون بالبث التدفقي. وأعلنت "وول ستريت جورنال" بدورها أنها تضررت جراء العطل، على غرار "واشنطن بوست" (المملوكة لجيف بيزوس رئيس "أمازون").
وتهيمن "أمازون ويب سرفيسز" التي أنشئت في 2006، على سوق الخدمات المعلوماتية عن بعد، وهي تستحوذ على 30% إلى 50% من سوق الحوسبة السحابية العامة في العالم، وفق شركات الدراسات.
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