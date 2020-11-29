أول وفد اقتصادي بحريني يصل إسرائيل الثلاثاء

يصل، الثلاثاء المقبل، إلى إسرائيل أول وفد اقتصادي بحريني لبحث الشراكة في الاستثمار مع إسرائيليين.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن وزير التجارة والصناعة البحريني زايد بن راشد الزياني سيصل إلى إسرائيل بعد غد على رأس وفد اقتصادي كبير يضم رؤساء المرافق الاقتصادية ومدراء شركات وبنوك في البحرين .

أضافت أن الوفد سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية جابي أشكنازي والاقتصاد عمير بيرتس والتعاون الإقليمي أوفير أوكينيس.

وتابعت أن الوفد سيلتقي رجال أعمال إسرائيليين لبحث الاستثمارات في كلا البلدين.

وكانت إسرائيل ومملكة البحرين وقعتا الشهر الماضي اتفاق سلام وتمت المصادقة عليه من قبل الحكومتين الإسرائيلية والبحرينية.