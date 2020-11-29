صاروخ يشعل حريقا في مصفاة للنفط بالعراق

اندلع حريق داخل مصفاة صغيرة للنفط شمالي العراق إثر سقوط صاروخ، وفق وسائل إعلام محلية.
وأفادت وسائل الإعلام، أن الصاروخ سقط على مصفى الصينية في بيجي بمحافظة صلاح الدين، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الحادث.
وذكر مسؤولان في مصفاة نفط صغيرة إن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون احتواء الحريق الذي اندلع بعد أن أصاب الصاروخ مستودعا لتخزين الوقود داخل مصفاة الصينية.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في المصفاة التي تقع بالقرب من مصفاة بيجي، كبرى مصافي النفط في العراق والواقعة بمحافظة صلاح الدين في الشمال.
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